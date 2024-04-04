Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz sezonunda artan deniz trafiği nedeniyle ortaya çıkabilecek kirliliği önlemek için 8 atık alım teknesi ile turizm sezonuna hazır.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerin daha temiz kalması için 8 atık alım teknesi ile turizm sezonuna hazır. Yaz mevsiminde yoğun olan deniz trafiği nedeniyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri 1 Mayıs itibariyle atık ve sintineleri toplayamaya devam edecek.

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediliyor. İl genelinde denizleri korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 1 Mayıs itibariyle atık alım tekneleriyle hizmetine devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında 8 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek ve Akyaka’da bulunan atık alım merkezinde topluyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla’nın denizleri Büyükşehir sayesinde korunuyor.Büyükşehir ekipleri Göcek, Gökova Körfezleri ve Dalaman koylarında atık alımlarına devam ederken 2014 yılından bugüne kadar 26 bin 386 tekneye hizmet verdi. Hizmet verilen teknelerden 16 bin 32 litre atık yağ, 53 bin 452 litre sintine, 16 milyon 787 bin 745 kg katı atık ve 19 milyon 532 bin 372 litre pis su toplandı.