KAYMEK UZEM, KPSS kurslarına bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kurs kapsamında 6 derste uzman öğretmenler ile öğrencilere KPSS’ye hazırlık eğitimleri veriliyor. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kurs hizmetleri veren KAYMEK’in Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek Kursu için başlayan eğitimler yoğun ilgi gördü.

Öğrenci ve eğitim dostu hizmetlerini aralıksız sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mesleki eğitim ve kurslarda marka haline gelen kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) marifetiyle KPSS’ye hazırlanan memur adaylarına da ücretsiz ve online kurslarla destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak 2024 KPSS’ye hazırlanan ve memur olma hayali kuran vatandaşlara yönelik düzenlediği ücretsiz KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek kurs kayıtlarını kısa sürede tamamlayan KAYMEK, UZEM birimi ile online kurs için eğitimlere başladı.

ALANINDA UZMAN ÖĞRETMENLER İLE KPSS’YE HAZIRLANIYORLAR

Her yıl yoğun ilgi gören KAYMEK UZEM KPSS kurslarına bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken kurs kapsamında tarih, Türkçe, coğrafya, geometri, matematik ve vatandaşlık dersleri olmak üzere 6 derste uzman öğretmenler ile KPSS’ye hazırlık eğitimleri veriliyor.

www.kaymekonline.com adresinden gerçekleştirilen ücretsiz online dersler yeni içerikleriyle, kayıt esnasında belirlenen gruplara göre planlanan gün ve saatlerde memur adaylarının erişimine açılıyor.

Derslere katılan öğrenciler, ücretsiz verilen bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.