Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Kayseri'de kurulan bit pazarına denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan, son kullanım tarihi geçmiş gıda maddelerine el konularak imha edildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de gıda güvenliği başta olmak üzere, toplum düzeni ve sağlığına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gıda denetimlerinden, çevre temizliğine, dilenci ve seyyar satıcılardan ticari araç denetimlerine kadar vatandaşları doğrudan ilgilendiren geniş bir yelpazedeki hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Battalgazi Mahallesi’nde kurulan bit pazarına denetim gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve beraberindeki diğer yetkililer, sağlığa zararlı olacak pek çok gıda maddesine el koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve Melikgazi Belediyesi zabıta görevlileri ile birlikte bit pazarındaki yaptığı denetimlerde satıcılara, tüketime uygun olmayan, son tüketim tarihi geçmiş ve imhayı gerektiren ürünlerin satılmasından dolayı işlem yaptı.

Ekipler, Battalgazi Mahallesi’ndeki bit pazarında tespit ettiği uygunsuz gıda maddelerini tek tek tutanak ile tespit etti ve toplayarak imha etti. Zabıta ekipleri denetimlerde sağlığı tehdit eden gıda maddesi satan satıcılara da gerekli uyarıları yaptı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, 32 adet çocuk oyun hamuru, 2 adet yufka ekmek, 25 adet makarna, 2 adet galeta unu, 12 adet içecek, 1 adet ketçap, 4 kg keçi boynuzu, 7 adet hindi salam, 5 adet bebek bisküvisi, 10 adet donmuş mısır, 4 kg zeytin, 3 adet halka sucuk, adet 1 kg çiğköfte, 50 adet kefir, 5 kg mısır kuruyemiş, 5 bidon 3’ü 1 arada, 2 adet 1 kg bezelye, 2 adet 5 kg tuz, tutanaklar eşliğinde atık transfer araçlarına yüklenerek toplandı ve imha edildi.

Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde 7 karakol, 7 araç ve toplam 72 personel ile denetim faaliyetlerini titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi, şehrin huzur ve güvenliğine destek olmaya devam ediyor.