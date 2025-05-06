Bursa Nilüfer Belediyesi, 68 kuşağının simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 53. yıldönümü nedeniyle iki ayrı anma programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Üç Fidan Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde Gezmiş, Aslan ve İnan’ın Türkiye’nin tam bağımsızlığı için verdikleri mücadele ve düşünsel mirası konuşuldu. İdam kararlarının uygulandığı gün olan 6 Mayıs sabahı saat 05.30’da şafak nöbeti tutuldu.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 53’üncü yıl dönümünde Nilüfer’de düzenlenen iki ayrı etkinlikte anıldı. Anma etkinliklerinden ilki Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından Üç Fidan Gençlik Parkı’nda kapsamlı bir programda yapıldı. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Bakmaz, CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar, çok sayıda 68 kuşağı temsilcisi ve gençler katıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden sloganlar ve marşlarla birlikte Üç Fidan Gençlik Parkı’na yürüyüşle başlayan anma etkinliği, Bursa Gençlik Dayanışması adına Dilan Karabatak ve Ebrar Gül’ün yaptığı konuşmayla başladı. “Üç Fidan”ın emperyalizme karşı mücadelesinin Türk gençliğine açtığı yolu anlatan Karabatak ve Gül, bu mücadelenin günümüzde de sürdüğünü belirttiler.

“YOL GÖSTERİYORLAR”

Konuşmasına Nazım Hikmet Ran’ın “Yaşamaya Dair” şiirini okuyarak başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edildiği günü unutamadıklarını söyledi. Onların güzellik, iyilik, doğruluk, cesaret, yurt ve insan sevgisiyle dolu insanlar olduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Yıllar önce yaktıkları ışıkla, en umutsuz anlarımızda, demokrasi taleplerimizi özgürce dile getirmek için bize yol gösteriyorlar” dedi.

Mücadelelerinin haklılığının bugün daha iyi anlaşıldığını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Bu yüzden onların anısına ve değerlerine sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal da, “Onların taşıdığı halkçı değerleri, kente ve hayata dair her kararın temeli kılmak için kararlıyız” dedi. 68 kuşağının kendisi ve birçok genç için rol model olduğuna dikkat çeken Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ise, “Bu insanlar inançları için kendi hayatlarını ortaya koydu. Biz de gençlerimizin vurgu yaptığı gibi birlikte düşüneceğiz ve geleceğe birlikte bakacağız” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, “Denizler, Yusuflar, Mahirler hepsi iyi üniversitelerde okuyorlardı. Emperyalizme karşı mücadele yolunda canlarını verdiler. Bugün de gençlerimiz sahada. Bu mücadeleyi hep birlikte devam ettirecekler” ifadelerini kullandı.

“İZLERİ SİLİNMEDİ”

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i, karanlığa karşı yürüyen beyaz atlılar olarak nitelendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise, “Bizlere düşen onları yalnızca anlatmak değil, yaşatmaktır. Onlar gittiler ama bıraktıkları izler silinmedi. Onlar düştüler ama fidanlar orman oldu” dedi.

68 kuşağının bağımsız bir Türkiye için emperyalizme karşı mücadele eden devrimci yürekli insanlar olduğuna vurgu yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, bu kavganın süreceğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından “Devrimin Beyaz Küheylanı Beyaz Motosiklet” isimli belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Sonrasında, Fehmi Enginalp moderatörlüğünde 68’liler kuşağı temsilcisi Hasan Ataol ve belgeselin yönetmeni Aslı Esma Karaca’nın katılımıyla “Beyaz Atlı Şimdi Buradan” geçti isimli söyleşi düzenlendi. Söyleşide konuşan Fehmi Enginalp, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin “Üç Fidan”ın mirasına sahip çıkmasının önemine değindi. 68’liler kuşağının temsilcisi Hasan Ataol da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’nın idam kararının alınmasının ardından, bu kararın durdurulması için yaptığı eylemi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Yönetmen Aslı Esma Karaca ise 68 kuşağının hikayesini anlatmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu belirterek, onların hikayesinin daha fazla gence ulaşmasını diledi. Konuşmaların ardından Fehmi Enginalp, Hasan Ataol ve Aslı Esma Karaca’ya günün anısına plaket verildi.

ÜÇ FİDAN ANITI’NDA ŞAFAK NÖBETİ

Etkinlikler 6 Mayıs sabahı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idam edildikleri saat olan 5.30’da gerçekleştirilen Üç Fidan Anıtı önündeki şafak nöbeti ile sürdü. Nöbete, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, CHP PM Üyesi Canan Taşer, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilbel AŞ. Başkanı İbrahim Mart, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Anmada, Üç Fidan Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulduktan sonra anıta karanfiller bırakıldı.