Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, İstanbul'da Beylikdüzü’nde 7. Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile kutlandıİSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü halkı, baharın gelişini ve umudu simgeleyen Hıdırellez’i 7.Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin, Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği iş birliğiyle Gürpınar’da düzenlediği şenlikte; çocuklar için çeşitli atölyeler, roman dans gösterisi ve konserle her yaştan insan doyasıya eğlendi. Geleneksel ritüellerin de gerçekleştirildiği etkinlikte, dilek ağacına dilekler asıldı ve Hıdırellez ateşi yakıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder SerkanÇebi şenlikte yaptığı konuşmasında, Hıdırellez'in sadece bir takvim günü değil, insanlığın ortak hafızasında baharın gelişiyle birlikte yeniden doğuşun, tazelenmenin, umudun ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

"Bu yıl tüm dileklerimiz, Silivri'de haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan başkanlarımız Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu için olsun" diyen Başkanvekili Çebi, "Sayın Başkanımızın kalbiyle, ruhuyla burada yanımızda olduğunu hissediyorum. Sizlerin de hissettiğinizi biliyorum. Çok kısa zamanda aramızda olacaklar inşallah. Onlara buradan sevgilerimizi, selamlarımızı, güzel dileklerimizi, güzel dualarımızı gönderiyoruz. En büyük dileğimiz hak, hukuk ve adalet diyoruz” dedi.

Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Başkanı Gülşah Adar ise, bu güzel günün hazırlanmasında emeği geçen herkese gönülden teşekkür etti.