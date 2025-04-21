Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilkini mart ayında düzenledikleri Melikgazi Antika Pazarı’nı ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu, tezgâhları tek tek gezerek satıcılarla sohbet etti, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Antika pazarlarının hem kültürel mirasın yaşatılması hem de ekonomik canlılık açısından önemli olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Şehir merkezinde Hunat Mahalle'mizde yeni yaptığımız Dedeman Parkı’nın yanında bulunan Nazmi Toker Sanat Merkezi'nin önünde açılan Antika Pazarımıza bu ay da ilgi oldukça yoğundu. Burada çeşitli illerden gelen antikacı kardeşlerimiz birçok antika ürünleri beğenimize sundu.

Bugün hem nostalji dolu bir gün geçirdik, hem de vatandaşlarımızla sohbet ettik. Geçtiğimiz ay ilkini başlatmıştık. Hem vatandaşlarımız hem de esnafımız oldukça memnundu. Geçmişin izlerini taşıyan bu eşyalar, tarihimize ışık tutuyor. Bu tür pazarlar, ilçemizin kültürel çeşitliliğini de artırıyor. Bu güzel pazar hem anılarla dolu, hem de şehrimize renk katıyor. Antika Pazarımız her ayın 3. Pazar günü nostalji severlerin yeni durağı olmaya devam edecek. Yerel üretici ve koleksiyonerlerin desteklenmesi adına Antika Pazarı’na gereken önemi vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Bu güzel etkinlik için hem antikacılar hem de vatandaşlar Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.