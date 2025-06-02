Kayseri Melikgazi Belediyesi Akademisyen ve Tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün katılımı ile "Kızıl Elma Neresidir?" başlıklı anlamlı bir program düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Mektep Melikgazi kapsamında konferanslar düzenlemeye ve bu tür etkinliklerle vatandaşları hem bilgilendirmeye hem de bir araya getirmeye devam edeceklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye önem veriyoruz. Bu tür etkinliklerin toplumun gelişimine katkı sağladığı gibi birlikteliğimizi de pekiştiriyor. Burada Mektep Melikgazi'de eğitim alan gençlerimiz var. Mektep Melikgazi'deki hedefimiz sizler gibi yeni Tufan Gündüz'ler yetiştirmek, yeni Kızıl Elmalar bulmak. Birçok kişinin ortak düşüncesi Türkiye'nin dünyanın en önemli cihan devleti olacağı düşüncesi. İnşallah bu yolda yeni Kızıl Elmalara ulaşmak için hepimiz çalışacak ve gayret edeceğiz. Sizler gibi hocaları burada ağırlayarak ve dinleyerek motivasyonumuz da artıyor. Ben katılımlarınız ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim." dedi.

Konuşmasında tarihten birçok bilgi ve hikaye paylaşan Akademisyen ve Tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Kızıl Elma'yı en çok askerler tanımlıyorlar. Biz Kızıl Elma'ya dek gideriz. Şeklen Kızıl Elma, güneş batarken oluşan kızıllığın elmaya dönüşmesi. Ama o güneş her nerden batıyor ise Kızıl Elma ülkesi orasıdır. Bilge Kağan, 800 yıl önce doğuda gündoğusu batıda gün batısı dediği şey Osmanlı Kızıl Elma diye yeniden tanımlanıyor. İşte bu. Güneş her nerden batıyorsa işte orası Kızıl Elma'dır. Çanakkale bir savunma savaşıdır ama Çanakkale'nin önemi ve bize öğrettiği şey 'Bizi yenemezler' duygusudur." diye ifade etti.