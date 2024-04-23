Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan ve geçen hafta sonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımlarıyla düzenlenen törenle protokolü imzalan Kayseri OSB Teknik Kampüsü için çalışmalar hızlandı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yaklaşık 35 bin metrekare alanda, 55 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak şekilde planlanan ve proje hazırlıkları süren Kayseri OSB Teknik Kampüsü için ilk temellerin 2025’te atılması hedefleniyor.

Kayseri OSB’de kurulacak teknik kampüse ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Hayırsever Mehmet Altun’un destekleri ile yapılacak fakülte binası, meslek yüksekokulu binası ve ayrıca ilköğretim okulu için projelendirme çalışmalarının hız kazandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de üzerinde önemle durduğu bu projeye ilişkin çalışmaları aylar öncesinden başlattıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, “Sayın Bakanımızla daha önce yaptığımız görüşmede ortaya çıkan teknik kampüs kurulması fikrini zamanla olgunlaştırarak, bir eğitim kampüsü oluşturulması için kollarımızı sıvamıştık. Sanayicilerimizin teknik eleman ihtiyacının karşılanması noktasında imzalarını attığımız protokolümüzle binaların yapımı için yeni bir aşamaya geçmiş olduk” dedi.

Kayseri OSB sanayicisi adına bu projeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Yalçın, “Kayseri OSB Teknik Kolejimiz içinde eğitim-öğretime devam eden Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu, bu projenin bitimi ile kendine ait bağımsız bir binaya kavuşmuş olacak. Ayrıca Kayseri Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulacak teknik bilimler fakültesi de yeni binasında bölgemizde faaliyetlerine başlayacak. Bunların dışında eğitimin temeli olan ilköğretim için de bir okul binası yapımını gerçekleştireceğiz. Bu üç eğitim binasının yapımı için proje hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 2025 yılı içinde temel atma aşamasına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapılacak eğitim binaları sayesinde Kayseri OSB’nin çehresinin değişeceğine olan inancını da paylaşan Başkan Yalçın, “Sanayicilerimizin menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde adımlar atıyor ve planlamalar yapıyoruz. Özellikle nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanabilmesi ve ilerleyen yıllarda teknolojik gelişmelerin takip edilebilmesi bakımından eğitimin şart olduğunun farkındayız. Yürüttüğümüz Teknik Kampüs projesi sayesinde artık Kayseri OSB yalnızca üretimin üssü değil, eğitimin de üssü konumuna gelecektir. İnşallah kısa sürede bu konuma ulaştığımızı tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “Kayseri OSB Teknik Kampüsü için emek veren ve desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki başta olmak üzere, Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırseverimiz Mehmet Altun ve katkı sağlayan herkese, sanayicilerimiz ve şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.