Kayseri Talas Belediyesi, çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği "Dönüşüm Evde Başlar Projesi"nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Talas Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, ilçe protokolü, eğitim camiası ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - Toplantıya Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, ilçedeki okulların müdürleri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

"Dönüşüm Evde Başlar Projesi" kapsamında Talas'taki 35 anaokulu, ilkokul ve ortaokulda dört hafta boyunca "sıfır atık ve dönüşüm" konularında kapsamlı eğitimler verilecek. Öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen proje, interaktif etkinlikler ve bilgilendirici sunumlarla desteklenecek.

HER ALANDA ÇABA SARF EDEN BELEDİYE

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaları önemli bulduğunu belirterek, “Ne kadar iyi bir dünya bırakırsak gelecekteki nesillerimiz de o konforda yaşayacaklar. Bu çalışma çok anlamlı. Sadece bizler için değil, tüm dünya insanlığı için önemli. Her alanda olduğu gibi çevre konusunda da son derece büyük bir duyarlılıkta çaba sarf eden sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da çevre sorunlarının giderek arttığı günümüzde bu tür projelerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Başkan Yalçın, "Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Bu projeyle çocuklarımızın erken yaşta çevre bilincini kazanmalarını ve dönüşümün önemini anlamalarını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YALÇIN’DAN MÜJDE

Başkan Yalçın ayrıca Osmanlı Kültür Sokağı’nda içinde doğayla ilgili çeşitli bölümlerin yer aldığı özel bir Çevre Müzesi hazırlandığının müjdesini de verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise projenin eğitim müfredatıyla uyumlu olduğunu belirterek, öğrencilerin hem teorik bilgi edineceklerini hem de pratik uygulamalarla çevreye olan duyarlılıklarını artıracaklarını söyledi.

Proje, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek özel bir törenle sona erecek. Bu törende, eğitimlere katılan öğrencilerin hazırladığı çalışmalar sergilenecek ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulacak.

"Dönüşüm Evde Başlar Projesi" ile Talas Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, genç nesillerin çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yetişmesine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.