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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özheseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile il protokolünün katılımıyla Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı Hattı’nın açılışı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Talas’ın en yoğun mahallesi olan Mevlana Mahallesi’nde başlattığı 9,7 kilometre uzunluğundaki Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı Hattı, hizmet vermeye başladı.

Gerçekleşen açılış ve test sürüşü programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özheseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ile genel müdürler katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni T4 hattında vatman koltuğuna oturdu. Sarı kırmızı renkli, Erciyes Dağı motifli yerli ve milli tramvay ile ilk sürüşü yapan Bakan Özhaseki, yeni hattın Kayseri’ye hayırlı olmasını temenni etti. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, bu yeni hat ile ilgili bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç’a bilgiler aktardı.

Talas ilçesinin yaklaşık 85 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi’ne konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verecek olan 9’u yeni toplam 17 istasyon ile hizmet verecek olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattı ile kent genelindeki raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı.

Ayrıca yeni hatların hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80’e çıkarılması ile 200 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacak.