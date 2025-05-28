Kayseri Atatürk Lisesi'nde görev yapan coğrafya öğretmeni Özlem Utan, Atatürk’ün sevdiği şarkılarla Gültepe Kültür Merkezi'nde Kayserileri ayağa kaldırdı..KAYSERİ (İGFA) - Eğitim İş Sendikası Kayseri Şubesi Müzik Kulübü tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası'nda sahne alan Öğretmen Özlem Utan konserde coşkuyu doruğa çıkardı.. Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren Utan, "Atatürk'ümüzün emanetine hep beraber sahip çıkacağız..Bizi çalışmak kurtarır, daha çok çalışacağız. Atatürk’ün dediği gibi 'Hayatta En hakiki Mürşit İlimdir'. İlmin peşinden yürüyeceğiz.Yoksa dünyayla rekabet edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İGF