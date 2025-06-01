Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yenidoğan üst geçidinin zemin kaplamasını değiştirerek, yayaların daha güvenli ve konforlu geçişlerini sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla üst geçitlerde bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Yenidoğan üst geçidinin zemin kaplaması tamamen yenilendi.

ÜST GEÇİT MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sürecinde, yaya geçiş güvenliği için geçici önlemler alınarak vatandaşların mağdur olmaması sağlandı. Kısa sürede tamamlanan yenileme işlemleriyle birlikte üst geçit modern görünüme kavuştu. Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan eski kaplama sökülerek yerine kaymaz özelliğe sahip, dayanıklı ve estetik yeni bir zemin malzemesi uygulandı. Yenilenen yüzey sayesinde vatandaşların üst geçidi daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanmaları hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, benzer bakım ve yenileme çalışmalarının şehir genelindeki diğer üst geçitlerde de devam ettiğini belirterek, vatandaşların güvenliğini ön planda tutmaya devam edeceklerini ifade etti.