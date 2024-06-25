Keles'e Gençlik kampı merkezi yapıyor. Başkan Doğru inşaat çalışmaları yerinde inceledi.Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com
BURSA (İGFA) - Bursa Keles Belediyesi tarafından inşaat çalışmalarına başlanan gençlik kampı merkezini ziyaret eden Keles Belediye Başkanı Ali Doğru çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Doğru," Yapımı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi inşaatında çalışma arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk.
Gençlik merkezimiz Eylül ayında inşaallah çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetinde olacak dedi.
Kaynak: igf