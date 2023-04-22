Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adıyaman’daydı. Bayramın ilk günü depremzedeler ile bayramlaşıp sohbet eden Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Kahta ilçesine de ziyarette bulunmak istedi. Kahta’ya doğru yola çıkan Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyu ilçe girişinde AK Partili gençlerin saldırısına uğrayınca program iptal edildi.

Diken Gazetesi’nden Recep Karadoğan’ın haberine göre, Adıyaman merkezde başlayan provokasyon Kahta’da saldırıya dönüştü.

HDP ve AKP’liler arasında gerginlik çıktı

Programa göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahta Yüzüncü Yıl Parkı’nda binlerce vatandaşla buluşacaktı. Saat 16.00’da planlanan buluşma, Kemal Kılıçdaroğlu’nun alana geç kalması nedeniyle aksadı. Alanda kendisini bekleyen HDP’li gençler şehrin girişine yürüdü. HDP’liler, yolda AK Parti İlçe Teşkilatı önünde AK Partili gençlerle karşılaştığında gerginlik çıktı. HDP’liler “Patates soğan güle güle Erdoğan” sloganları atınca AK Partililer “Allahuekber” diyerek karşılık verdi. Kısa bir gerginliğin ardından HDP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’nu beklemek üzere tekrar alana doğru yürüdüler.

Seçime gölge düşürmek istemedi

Diken’in haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyu, AK Parti binası önünden geçerken tekmelerle saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu araç, konvoyun gerisinde olduğu için saldırıdan etkilenmezken olası bir saldırıya karşı geri döndü.

Alanda Kemal Kılıçdaroğlu’nu bekleyen binlerce kişiye bir görüşme nedeniyle Millet İttifakının Cumhurbaşkanının gelmeyeceği söylendi. Öğrenilene göre Kılıçdaroğlu, seçime gölge düşürecek kanlı bir çatışmadan çekindiği için programını iptal etme kararı aldı.