Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adıyaman’daydı.

Özlem Çerçioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yüzlerce depremzede vatandaşla bir araya gelerek bayramlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, depremzedelere destek mesajları paylaştı.

“Her zaman yanlarında olacağız”

Adıyamanlılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklamada depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını ifade etti. Sosyal medya hesabından bugüne özel paylaşımlar yapan Başkan Çerçioğlu, “13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Adıyaman'da depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık. Her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye yazdı.

Halil İbrahim Sofrası’na da katıldılar

Özlem Çerçioğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da yoğun bir programın parçası oldu. Depremzede vatandaşları ziyaret eden ikili, onlarla aynı masayı paylaştı. Aydın Büyükşehir Belediye’sinin kurduğu çadırda ‘Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları’na da katıldı.

Haber: Ebru Paksoy