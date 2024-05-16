MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesinde yaklaşan yaz mevsimi öncesinde su sıkıntısı yaşanmaması ve su yetersizliği sorununa kökten çözüm getirmek amacıyla yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesinin özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği sorununu çözmek ve hanelere ulaşan içme suyunun verimini artırmak amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında delgi ve teçhiz işlemleri tamamlandı. Kuyu geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra deneme pompası kurulup, kuyunun verimi tespit edilecek. Alınacak su numunesinin olumlu sonuçlanması halinde bağlantı çalışmalarına başlanacak.

“YENİ SONDAJ İÇME SUYU YETERSİZLİĞİ SORUNUNU ÇÖZECEK”

Kepenekli Muhtarı Mehmet Çulha, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Yapılan bu sondaj çalışması ile içme suyu yetersizliği sorunu da çözülecek. Ferdi Başkanıma ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.