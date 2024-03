Keşan Belediye Meclisi’nin, 2019-2024 döneminin son Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıyı; AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, mahalle muhtarları, belediye meclis üyesi adayları da takip etti. Toplantıda ilk olarak gündeme; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından At Arabaları Triportöre Dönüşüyor projesi kapsamında gönderilen 1 milyon 900 bin TL nakdi hibenin kabulü ve her türlü işlemin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususu ile “5393 Sayılı Belediye Kanunu’na istinaden; belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç giderleri haczedilemez hükmü ile Belediyenin hacze mümkün olmayan gelirleri sayılmıştır. Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar da kanun ile vergi hükmünde kabul edildiğinden haczedilmesi mümkün değildir. Belediyemizin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere açılmış bulunan hesapların kamu hizmetine tahsis edilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi” maddeleri gündeme ilave edildi.

Toplantıda ilk olarak “Paşayiğit Mahallemize su terfi hattı döşenmesi, su depoları ve terfi merkezi yapımı için İller Bankası (İlbank) A.Ş.'den 150.000.000,00(yüzellimilyon) TL kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu'na yetki verilmesinin komisyon raporu doğrultusunda Meclis tarafından görüşülmesidir.” maddesi ele alındı.

Maddeyle ilgili bilgilendiren Helvacıoğlu, “Konunun 15-20 gün içerisinde sonuçlanması mümkün değildi. Meclise getirmemiz gerekiyordu. Paşayiğit’e su getirilmesi noktasında proje hazırlanması ve kredi alınması noktasında önümüzdeki ayın veya Mayıs ayında değerlendirilecektir.”

Maddenin Nisan ayı veya Mayıs ayı meclis toplantısında komisyon raporu doğrultusunda yeniden görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı At Arabaları Triportöre Dönüşüyor projesi kapsamında gönderilen 1 milyon 900 bin TL nakdi hibenin kabulü ve her türlü işlemin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesiyle devam etti.

Madde hakkında bilgi veren Mustafa Helvacıoğlu, projenin son ayağı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bir milyon 900 bin TL’nin hibe geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın 6 Mart 2024 günü kurumuza gönderdiği hibenin kabulü için meclis kararı istediler. Bir milyon 900 bin TL’ye triportör alacağız. 19 ya da 20 adet tespitte bulunduk. Bundan sonra at arabaları Keşan’da olmayacak. Türkiye’ye örnek bir projemiz. En gözde projelerimizden. Geleceğe yönelik, çevre adına iyi bir adım attık. 5 yılda 45’inci hibemiz. Hayırlı olsun.”

YAPILAN OYLAMADA MADDE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Toplantının devamında “5393 Sayılı Belediye Kanunu’na istinaden; belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç giderleri haczedilemez hükmü ile Belediyenin hacze mümkün olmayan gelirleri sayılmıştır. Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar da kanun ile vergi hükmünde kabul edildiğinden haczedilmesi mümkün değildir. Belediyemizin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere açılmış bulunan hesapların kamu hizmetine tahsis edilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesi” maddesi ele alındı.

Madde hakkında Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı’nın bilgilendirmesinin ardından yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Coşkun Lofçalı, 5 yıllı süre boyunca Keşan için görevde bulunduklarını belirterek, “Bu geçe süre zarfında bazı tartışmalar oldu ama hepsi Keşan ve Keşan’ın menfaati içindi. Hakkınızı helal edin. Bu dönemde bize destek olan tüm personelimize teşekkür ederiz. Keşan hepimizin ortak değerlerimizin olduğu yer. Keşan’a hizmet için herkesin siyaseti girmesini tavsiye ediyoruz. Bu meclis üyeliği görevi önemli bir konu. Hakkınızı helal edin.”

“MECLİS KARARLARININ %98’İ OYBİRLİĞİ İLE GEÇTİ VE TARİHİ KARARLAR ALDIK”

CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer ise şunları söyledi: “İlk teşekkürü belediye çalışanlarımıza etmek istiyorum. Aldığımız bu kararlar sahada onların marifetleriyle saha uygulanıyor. 120 meclis yaptık hiç bu kadar duygulanmadım. 5 yıl önce başladık. Bu mecliste Keşan’ın hayrına çok kararlar aldık. Zor günler de geçirdik, tartıştık da yeri geldi kavga etme noktasına geldik. Ama bunların hiç biri şahsi hırslarımızdan değil, Keşan için en iyiyi istediğimiz için yaptık. Meclis kararlarının %98’i oybirliği ile geçti ve tarihi kararlar aldık. Kararları alırken dünyaya baktığımız pencere belki farklıydı ama doğru yeri de bulduğumuzu da söyleyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun.”

“BU BAYRAĞI OLABİLDİĞİNCE BİZDEN SONRAKİLERE DEVRETMEK İÇİN ÇALIŞTIK”

Feridun Tümer’in ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Nehir Gergin ise, 5 yılı geride bıraktıklarının altını çizerek, “Şahsım ve grubumuz adına Partimize ve Belediye Başkanımıza bizi bu görevlere layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Ardından Keşan halkına teşekkür ediyorum, bizi bu göreve layık gördüler. Bu bayrağı olabildiğince bizden sonrakilere devretmek için çalıştık. 5 yıl boyunca zaman zaman gerilim artsa da sebebi Keşan için doğru olanı bulmaktı. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Kırdığımız üzdüğümüz olduysa affola. Basınımız ve belediye çalışanlarımız hep bizimle birlikte oldular. Onlar da bir teşekkürü hakkediyor. Personelimizin 5 yıl boyunca çok iyi çalıştığına şahitlik ettim. Personelimiz hakkıyla çalışmıştır. Aday olan herkese ve Partimizin Adayı Mustafa Helvacıoğlu’na başarılar diliyorum. Hakkınızı helal ediniz.” şeklinde konuştu.

Müslim Çekiç ise 5 yıl boyunca sorumluluklarının farkında olarak Keşan’a hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizerek, “Geçen seçimlerde kazanan listede olmamızda etken olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizden sonra gelecek olanlara başarılar diliyorum.” diye söyledi.

Yüksel Alioğlu ise bu kutsal görevi kendilerine veren Keşan halkına teşekkür ederek, çok önemli kararlar aldıklarını ve görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerinin altını çizdi. Alioğlu, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı Helvacıoğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Öztürk ise 5 yılı birlikte geçirdiklerini dile getirerek, personele ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, helallik istedi.

“ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ ÖNCELİK KEŞAN’IMIZI EN İYİYLE NASIL BULUŞTURURUZ OLDU”

Dilek ve temennilerde son olarak Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu söz aldı.

2019-2024 hizmet döneminin son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini dile getiren Helvacıoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yıllık hizmet döneminde Keşan’ımızı kararlı adımlarla hep birlikte geleceğe taşıdık. Siyaset gereği bazen tartıştık ama niyetimiz her zaman iyiydi. Keşan'ımız için yine hep birlikte birçok ilklere ve gururlara imza attık. 5 yıla 15 yıllık hizmetler sığdırdık zor süreçlerden geçtik pandemiyle boğuştuk, etkilerini derinden hissettik. Krizlerle mücadele ettik, ekonomik daralmalar yaşadık. Asrın felaketlerini geçirdik, ama yine de meclisimiz; tüm şehirlere örnek olan bir azim ve mücadele gösterdi. Hiç bir bahane üretmeden söz verdiğimiz yatırımları ve hizmetleri aksatmadan devam ettirdik. Personelimiz güven aşıladık. Çalışmalarından ötürü personelime gönülden teşekkür ediyorum. Trakya’ya Türkiye’ye örnek olduk. Yapılan bu özverili çalışmalar neticesinde örnek alınan bir şehir olduğumuza hep birlikte şahit oluyoruz. Her gün bir açılış yapıyoruz. Zaman zaman Keşan için tartıştık ama haklı haksız kim diye üzerinde durmadık. Bazı ‘Hayır’ları hayırlara çevirebilirdik. 2. Dönemde ustalığa geçmek istiyorum. Üzerinde durduğumuz öncelik Keşan’ımızı en iyiyle nasıl buluştururuz oldu. Birlikte yürüdüğümüz yol, Keşan’ımızı üst liglere çıkarma yolu oldu odağımız; Trakya’nın en hızlı büyüyen örnek ilçesi olmak oldu. Çabamız, Keşan’ın gelişimiydi motivasyonumuz, Keşan’da yaşayan vatandaşlarımızın umutlarına cevap vermekti.” dedi.

“MECLİSİMİZ GERİDE KALAN 5 YILDAN ALNININ AKIYLA ÇIKTI”

Mustafa Helvacıoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Birliktelik ve kararlılığı, kurum, kuruluş, STK ve derneklerimiz ile göstermiş olduğumuz dayanışma ruhuna da yansıttığımıza inanıyorum. Çünkü en büyük çabamız, farklılıklarımızı Keşan’ın zenginliğine dönüştürmek oldu. Şeffaf bir meclis yapısıyla öne çıktık. Mali disiplini koruyan bir yapıyı ortaya koyduk. Çevreci vizyonumuz, sokak canlarına olan merhametimiz ve kültürel miraslarına sahip çıkan anlayışımız, her kesimden, her görüşten insanımızın takdirini kazandı. Keşan’ımızın refahına, istihdamına, ekonomisine, sanatına ve sporuna bir bütün şehir anlayışıyla baktık. Hibeler aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Bakanlarımızın, Valiliğimizin destekleriyle ciddi hibeler aldık. Bunda da Keşan kazandı. Müzemiz en büyük kazançtı, meydanımızdaki ortak hareketimiz çok önemliydi. Tüm bunlar ışığında da meclisimiz geride kalan 5 yıldan alnının akıyla çıktı. Ben bu düşüncelerle; Keşan halkı ve şahsım adına, meclis üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda büyük cefa gösteren başkan yardımcılarımıza, komisyonlarımıza, birim amirlerimize ve cefakar personelimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni gelecek, meclis üyesi arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Farkında olmadan üzdüklerimiz, kırdıklarımız varsa haklarını helal etsinler. Ben de sizlere hakkımı helal ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz, koca bir hizmet döneminde yapılan tüm bu yatırımların, çalışmaların ve hizmetlerin Keşan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Geçmiş dönem belediye başkanlarımıza baktım. Meclis toplantılarını aksatmadan yöneten başka bir belediye başkanı var mı diye. Ben de rekor kırmışım. Tüm meclislerin başında olmuşum. 60 meclisin 47’sine gelmeyen bir başkanım var. O da geçen dönemli başkanım. Aradaki başkanlarımızın sayıları makul. Bu durum işin başında olduğumu gösteriyor. Keşan’a canımız feda olsun.”

Konuşmaların ardından Mustafa Helvacıoğlu tarafından meclis üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket taktim edildi.

Nisan ayı meclis toplantısı nihai seçim sonuçları açıklandıktan sonra 3 gün içerisinde yapılacak.

Toplantı sonunda parti grup sözcüleri tarafından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na Hizmet Onur Plaketi verildi.