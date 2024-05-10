Her yıl 9 Mayıs tarihi Dünya Çölyak Günü olarak kutlanırken, doktor başkanın insan ve sağlık odaklı projesi Glütensiz Kafe, 3 yılda 100 bini aşkın kişiye hizmet verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ ( İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi Glütensiz Kafe, zengin ürün yelpazesi ile çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlardan hem ilgi görüyor hem de takdir topluyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan ve sağlık odaklı hizmet vizyonu çerçevesinde projelendirilen ve 2021 yılı Ağustos ayında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR A.Ş. eliyle hizmete alınan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Glütensiz Kafe, zengin ürün çeşitliliği ve güler yüzlü hizmeti ile çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireyleri ağırlamaya devam ediyor.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe, açıldığı günden bu zamana kadar 100 bini aşkın vatandaşa hizmet verdi.

‘Glütensiz üret, sağlıklı tüket’ sloganıyla hizmete açılan Glütensiz Kafe'de, pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz yaşam kahvaltısından aperatif yiyeceklere, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek çeşitleri ve simide kadar birçok ürün ve lezzet çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden bireylerin hizmetine sunulurken paketli ürünlerin de satışı yapılıyor.

Öte yandan Büyükşehir’in Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda üretilen doğal ürünler, Glütensiz Kafe’de gıda mühendisleri kontrolünde sağlıklı şekilde işlenerek vatandaşlarla buluşturuluyor.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve takdir toplayan Glütensiz Kafe’nin personel kadrosu da glütensiz beslenen kişilerden seçilirken uzman bir diyetisyen tarafından glütensiz beslenen misafirlere ücretsiz şekilde glüten ve çölyak ile ilgili danışmanlık hizmeti de veriliyor. Ayrıca, kafede glütensiz ürünlerin tamamı satışa sunuluyor.