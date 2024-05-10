Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayisinde çarkların hız kesmeden döndüğünü belirterek, “En fazla yükseliş, yıllık yüzde 34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler; Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizde doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi. Türkiye, yüksek teknolojiyle katma değer üreterek yoluna devam ediyor.” dedi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’de gerçekleştirilen KOBİ Ödülleri Töreni’nde yaptığı açıklamada, mart ayı sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Sanayide çarkların hız kesmeden dönmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Kacır, “Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş, yıllık yüzde 34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bütün bu göstergeler; Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizde doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi. Türkiye, yüksek teknolojiyle katma değer üreterek yoluna devam ediyor.” dedi.

İSTİHDAM ARTIŞIMIZ SÜRÜYOR

“Yine istihdam göstergeleri de yüzümüzü güldürdü.” diyen Bakan Kacır, “2024 Mart ayı işsizlik verisi yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam etti. İşsizlik oranı geçtiğimiz yıl mart ayına göre 1,4 puan gerilemiş oldu. Gençlerdeki işsizlik oranı ise yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine geldi. Mart ayında istihdamımız 32,6 milyon düzeyine gelirken, yüzde 49,5’e ulaşan istihdam oranımız da artışını sürdürüyor. Bütün bu başarı, KOBİ’lerin lokomotifi olduğu Türkiye ekonomisinde müteşebbislerimizin, girişimcilerimizin ve emekçi kardeşlerimizin başarısıdır.” açıklamasında bulundu.