Edirne'de Keşan Raşit Efendi İlkokulu, yiyecek kermesi ve yıl sonu resim sergisiyle renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin yaratıcı eserleri beğeni toplarken, velilerin katkılarıyla dayanışma güçlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Raşit Efendi İlkokulu, okul bahçesinde düzenlenen yiyecek kermesi ve yıl sonu resim sergisiyle öğrenci, veli ve öğretmenleri bir araya getirdi.

Okul Aile Birliği’nin organizesiyle gerçekleşen etkinlik, dayanışma ve sanatla dolu anlara sahne oldu.

Yıl boyunca öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çocukların hayal gücünü ve sanatsal yeteneklerini yansıtan eserler, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Okul Müdürü Bülent Erkul ve Okul Aile Birliği Başkanı Meltem Özkaya, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin sosyal ve sanatsal gelişimi için önemini vurguladı.

Velilerin katkılarıyla hazırlanan yiyecek kermesi, okul ihtiyaçlarına destek olmak ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, stantlarda sunulan lezzetlerle keyifli bir gün geçirdi.