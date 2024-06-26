Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda üç kişi yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan'ın Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörükler Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede Ö.D., M.E.D. ve C.D. isimli üç kişi çay içerken Y.K. adlı şüpheli içeriye girdi. Şüpheli önce üç el havaya, sonra da üç el de müşterilere doğru ateş etti.

Ateşli saldırıda Ö.D., M.E.D. ve C.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay yerinden kaçakarak kayıplara karışan şüpheli Y.K ise aranmaya devam ediliyor.