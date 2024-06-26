Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Keşan-Enez ilçesi yolu Akhoca köyü mevkiinde yaptıkları seyir/sabit trafik kontrolünde mevzuata aykırı çakar lamba kullanan bir araca ceza uyguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Keşan-Enez ilçesi yolu Akhoca köyü mevkiinde seyir/sabit trafik kontrolü uygulamaktaydı. Bu sırada sürücülüğünü O.C.'nin yaptığı bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde mevzuata aykırı çakar lamba kullanıldığı tespit edildi.

Mevzuata aykırı çakar lamba kullanan araç sahibi ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (Işıklı Veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak Ve Kullanmak) fiilinin gereği cezai işlem uygulandı. Ayrıca, araçta bulunan çakar lamba söktürülerek uygun hale getirildi.