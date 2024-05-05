Kırklareli’de 2024 Yılı Nisan Ayı ihracatı, 2023 Yılı Nisan ayına göre yüzde 15,7 azaldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, 2024 yılı Nisan ayında Kırklareli’nden yapılan ihacatın 2024 yılının Mart ayına göre yüzde 16,8 azalış, 2023 yılının Nisan ayına göre ise yüzde15,7 azalış gösterdiğini belirtti.

Ilık konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Kırklareli merkezli firmaların 2024 Nisan ayında 14 bin 50 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını ifade ederek, "2024 yılı Nisan ayında ilimizden yapılan İhracat 2024 yılı Mart ayına göre yüzde 16,8 azalış, 2023 yılının Nisan ayına göre ise de yüzde 15,7 azalış gösterdi. 2024 yılının ilk 4 ayında Kırklareli’nden yapılan ihracat rakamı toplamı 65 bin 584 milyon dolara yükselerek, 2023 yılının ilk 4 ayına kıyasla yüzde 2,8’lik bir azalış gösterdi" dedi.

Bu arada 2024 yılı Nisan ayında Kırklareli’nden ihraç edilen ürünler olarak; Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon,Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Yaş Sebze ve Meyve, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleriile Makine ve Aksamları ön sıraya çıktı.