Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Sağlıkkent Sitesi sakinlerine Ramazan’a özel huzur dolu bir konser sunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Ramazan’a özel repertuvarıyla Kartepe’de sağlık personeli için hayata geçirilen Sağlıkkent Sitesi sakinlerine huzur dolu bir konser sundu.

İftara sayılı dakikalar kala, Ramazan’a özgü ezgiler ve ilahiler, vatandaşları manevi bir atmosferle buluşturdu.

Bu kapsamda Büyükşehir Bando Takımı, Ramazan’a özel hazırlanan repertuvarlarıyla Sağlıkkent Sitesi sakinlerine muazzam bir konser sundu.

Kimi vatandaş evinin balkonundan kimi ise bando takımının yanına giderek konseri takip etti.

Ramazan’a özgü şarkılar ve ilahiler eşliğinde gerçekleşen konser, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti.