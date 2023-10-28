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Kocaeli İzmit Belediyesi’nin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 100. Yıl Şehir Turu ile bayram coşkusu tüm kenti sardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Kültür, sanat ve İzmit tarihine dair birçok etkinliğin yer aldığı programlar kapsamında bugün itibariyle 100. Yıl Şehir Turu başladı. Üstü açık otobüsle düzenlenen 100. Yıl Şehir Turu iki gün boyunca devam edecek.

MARŞLAR EŞLİĞİNDE

12.00 – 17.00 saatleri arasında kent merkezinde gerçekleştirilen 100. Yıl turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Marşlar ve şarkılar eşliğinde bayram coşkusu kenti sarıp sarmalarken vatandaşlara Türk bayrakları dağıtılıyor. Otobüs; Merkez Bankası, Yeni Cuma, Dolphim AVM, Doğu Kışla, Üçyol, Acısu güzergahı boyunca kentte renkli görüntülere sahne olmaya devam edecek.