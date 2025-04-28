Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, saatte 500 tonluk PMT üretimiyle yol projelerinde maliyetleri düşüyor, kaliteyi artırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapımında plent miks temel (PMT) tabakasının oluşturulmasında kullanılan malzemeyi yüzde 100 yerli üretimle gerçekleştiriyor. Körfez Kıyırlı Plent Miks Temel Üretim Tesisi’nde modern sistemlerle üretim yapan Büyükşehir, düşük maliyetle yüksek kaliteli malzeme üretimi sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Kıyırlı’da kurduğu Plent Miks Temel Üretim Tesisi, PMT malzemesini saatte 500 ton kapasiteliyle üretiyor. Son 6 ayda üretilen 62.380 ton PMT malzemesi sayesinde yaklaşık 11 milyon 228 bin 400 TL kazanç elde edildi. Güncel piyasa değerlerine göre ise yüzde 50 oranında maliyet avantajı sağlayan Büyükşehir, hem maliyetleri düşürürken hem de yol yapımı projelerini daha verimli hale getiriyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren, çevre dostu yaklaşımıyla dikkat çeken tesiste, Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulumu da planlanıyor. GES’in faaliyete geçmesiyle birlikte üretim sürecinde büyük oranda tasarruf sağlanması hedefleniyor.

8 FARKLI TİPTE MALZEME ÜRETİMİ

Öte yandan saatte 400 ton kapasiteye sahip CE belgeli Kırma-Eleme Tesisi, toz indirgeme sistemi ile donatıldı. Bu da çevreye zarar vermeden verimli üretim yapılmasını sağlıyor. Burada üretilen agrega malzemesi, sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Tesis, 8 farklı tipte malzeme üreterek bölgedeki ihtiyacı zamanında ve ekonomik şekilde karşılamayı amaçlıyor.