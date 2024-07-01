Büyükşehir zabıta ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı’nda vatandaşın huzurunu, güvenliğini ve konforunu koruyor KOCAEL (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent sakinlerine huzurlu, güvenli ve konforlu bir şehir sunmak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir zabıta ekipleri, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda kaldırımı kullanan motorlu araçlara göz açtırmıyor. Yayaların güvenliği ve kent için önem taşıyan ulaşım konusunda da titizlikle çalışan zabıta ekipleri, kaldırıma çıkan motorlu araçları uyarıyor, uyarıları dikkate almayan sürücülere ise cezai işlem uyguluyor. Böylelikle ekipler, ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçiyor.

VATANDAŞIN HER TÜRLÜ İHTİYACINA KOŞUYOR

Kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri Cumhuriyet Bulvarı’nda sürekli devriye atıyor. Vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere müdahale eden ekipler, seyyar satıcıları da uyarıyor. Öte yandan vatandaşların her türlü sorusuna ve istediği bilgiye cevap veren ekipler, bulvarda gördüğü eksik ve onarım gerektiren yerleri de ilgili birimlere iletiyor.