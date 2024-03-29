Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli yerli ırk tavuk, yem ve kümes desteği veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yumurta tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği verecek. Türkiye’nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteği için üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak zirve yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kentte, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırılmasına yönelik alternatif projeleri tek tek hayata geçirerek, can suyu desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği sağlanacak.

SAĞLIKLI YUMURTALAR SOFRALARI SÜSLEYECEK

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile başvurularını 26 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekiyor. Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir tarzda olması gerekiyor. Branda ve tahtadan yapılacak derme çatma çadır ve kümesler kabul edilmiyor.

DAHA ÖNCE 55 BİN TAVUK VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında üreticilere daha önce toplam 55 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi.