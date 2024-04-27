Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’na (Kırklareli TSO) ziyarette bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer’i, Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ağırladı.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Kırklareli’de istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Sivil toplum örgütlerinin faaliyet gösterdikleri bölgenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir görev üstlenmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Edirne Valisi Yunus Sezer bu sebeple her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çeşitli çalışmalar yapabileceklerini ifade etti.