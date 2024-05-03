Kocaeli Büyükşehir Kadınlar Korosu konserine konuk solist olarak katılan TRT’nin emektar sanatçısı Ayşe Taş en güzel eserleri Kocaelililer için seslendirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren korolar, bahar konserlerine başladı. İlk konseri musiki severlerin yakından takip ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kadınlar Korosu gerçekleştirdi. Türk Sanat Müziği’nin en seçkin eserlerinin başarıyla seslendirildiği konserde TRT’nin emektar sanatçılarından Ayşe Taş konuk solist olarak yer aldı. Sevilen sanatçı en güzel eserleri Kocaelililer için okudu.

KORODAN SEÇKİN REPERTUAR

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konser çok sayıda vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki konser Hicaz Peşrev ile başladı. Ardından “Yeşil Gözlerini Ufkuma Ger ki, Ah Aşk Kapımı Çalar Bir Gün, Aşkımız Ne Güzeldi, Bir Dünya Yarattım, Çaresizim, Sevgimizin, Aşkımızın Üstünden, Bir Çapkına Yangınım, Sen İmkansızsın, Bir Gün Karşılaşırsam, Elveda Bütün Hatıralar, Rüyalarda Buluşuruz, Üsküp, Sevda Şarkısı, Taç Olsan Başıma Takmayacağım, Gözlerinden Okunuyor, Bir Bakış Baktın, Rüya Gibi Her Hatıra, Beyoğlu’nda Gezerken” gibi Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserlerinin yer aldığı bir repertuar sunuldu. Eserleri başarı ile seslendiren koro vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Koro üyelerinin solo performansları da konsere renk kattı.

AYŞE TAŞ’TAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Konserde TRT’nin emektar ses sanatçılarından Ayşe Taş konuk solist olarak yer aldı. Alkışlar arasında sahneye gelen Taş, kendisini Kocaelili sevenleriyle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Eserlere olan hâkimiyeti ve başarısı ile göz dolduran Ayşe Taş, gönüllerde taht kurdu. Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kadınlar Korosu Şefi Ayşen Cengiz ile konuk solist Ayşe Taş’a başarılı konser için teşekkür çiçeği takdim edildi.