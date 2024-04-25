Eşsiz güzelliğiyle Kocaeli ve çevre illerden gelen misafirlerini ağırlayan Kandıra’nın Sardala Koyu’nda yaz sezonu öncesi temizlik yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı” doğrultusunda Kocaeli sahillerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belirlenen bir plajda mevsimsel olarak yılda 4 sefer gerçekleştirilen ve sonuçları Avrupa Çevre Ajansı’na raporlanan etkinlikler kapsamında Kandıra ilçesinde Sardala Koyu’nda plaj temizliği yapıldı. Doğada yüzyıllarca bozulmayan plastik, metal ve cam gibi birçok atık türünden 30 çöp poşeti dolusu atık toplandı.

Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Projesi ve Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir, Kandıra Kaymakamlığı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, Turizm İl Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi, Kandıra İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve AKV Bağırganlı Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte doğada yüzyıllarca bozulmayan plastik, metal ve cam gibi birçok atık türünden 30 çöp poşeti dolusu atık toplanarak kategorize edildi.

DENİZ ÇÖPLERİ İZLEME PROGRAMI

Avrupa Çevre Ajansı, deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla pek çok ülkede deniz çöpü izleme programı yürütüyor. Bu bağlamda uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor ve alanın belli bir sürede taranmasıyla birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alınıyor.