Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ekipleri bu hizmetten yararlanan yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlara evlerinde reçete yazabilecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetleri kapsamında hizmet verdiği, yatağa bağımlı engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarareçete yazabilecek.

Büyükşehir Belediyesinde görevli hekimlerinvatandaşlara reçete yazmaları için gerekli tüm izinler alınırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer kurumlara başvurular yapılarak vatandaşların bu hizmeti alması sağlandı.

Uygulama ile Büyükşehir Belediyesi hekimleri,vatandaşların raporlu ilaçlarını medulla sistemi üzerinden yazarak eczanelerden ücretsiz bir şekilde ilaçlarını almalarını sağlayacak. Böylece hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında hasta yoğunluğunu azaltmayı da hedefleyen Büyükşehir Belediyesi kamuya iş, zaman ve nakdi konulardadestek verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan evde bakım hizmetinden bugüne kadar 22 bin 414 kişi yararlanırken reçete uygulaması ile önemli bir hizmet evlere ulaşacak.