Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, insan ve çevre sağlığının etkilenmemesi için şehrin birçok noktasından geçen derelerde, temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. İSU Genel Müdürlüğü ekipleri yeni yılın ilk üç ayında toplam 108 bin 650 metre uzunluğunda dere temizliği yaparak derelerin düzenli akışlarını sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliği ani ve düzensiz yağışları da beraberinde getirdi. Ülkemiz ile birlikte bölgemizde de küresel iklim değişikliğinin etkileri hissediliyor. Ani ve etkili olan yağışlar birçok olumsuz şartları da beraberinde getirebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, tüm olumsuz koşullara karşı önlem almak adına Kocaeli genelinde birçok altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Ani yağışlarda taşkın ve baskınların önüne geçebilmek için dere temizlikleri ile beraber yeni yağmur suyu altyapı hatları, yağmur suyu terfi merkezleri ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. İSU, il genelinde 12 ilçede sürdürdüğü dere temizlik çalışmaları kapsamında yeni yıl itibarıyla 108 bin 650 metre uzunluğunda dere temizliği gerçekleştirdi.

12 İLÇEDE DERE TEMİZLİĞİ İSU İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ile İSU İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, dere temizliklerini il genelinde sürdürüyor. Program çerçevesinde birçok farklı derede temizlik çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, derelerin taşıdığı çakıl, kum ve bitki kalıntılarını temizliyor. Derelerden çıkan atık malzemeler kamyonlar ile depolama alanlarına götürülerek bertaraf ediliyor.

DERELER DÜZENLİ AKIYOR Yapılan çalışmalar ile derelerin yağmur suyu ile taşınan alüvyon ve malzemeleri de temizlenerek düzenli akışları sağlanıyor. Bununla birlikte düzenli akışları sağlanan dereler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yıl boyunca derelerin düzenli akışlarını sağlayarak doğayı koruyor ve Kocaeliler için daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.