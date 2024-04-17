Yerel seçimler ardından TBMM'de ilk grup toplantısını yapan ve değişim mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da mesajlarına devam etti. "Kimse farklı hevesler peşinde koşmasın" diyen Erdoğan, "Biz buradayız, sapasağlam, dimdik, en güçlü hâlimizle, elhamdülillah, ayaktayız. Milletin talepleri doğrultusunda enerji toplamış şekilde yola devam edeceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti’nin ayırıcı vasfı kendini analiz edebilen, yaptıklarını ve yapamadıklarını doğru değerlendirebilen bir parti olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin talepleri doğrultusunda bünyelerinde gerekli değişimi gerçekleştirecek, enerji toplamış şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Aslımıza, köklerimize, iradesiyle ve desteğiyle bizi bu makamlara taşıyan aziz milletimize, bizi var eden ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

https://twitter.com/RTErdogan/status/1780574439471505728

"Bizim lügatimizde böbürlenme yoktur, millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Her zaman söylüyorum, biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, mansıp, koltuk ve ünvan dağıtmak için de yapmıyoruz. Hangi konumda olursak olalım, hepimiz bu makamlarda milletimize ve Türkiye’ye aşkla hizmet etmek için bulunuyoruz. Bakılmadık, incelenmedik, üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebe ve murakabe sürecimizi neticelendireceğiz.

Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Başarımızı başarımız, üzüntümüzü üzüntümüz gören dünyanın dört bir yanındaki mazlumları hayal kırıklığına asla uğratmayacağız. Büyük bir davanın temsilcileri olduğumuzun şuuruyla önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Kim ne derse desin, AK Parti bu ülkenin, bu milletin partisi olmayı, kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki yüz milyonların umudu olmayı sürdürecektir. Allah’ın izni, aziz milletimizin takdiriyle daha nice yıllar boyunca Türkiye için çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, evlatlarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz"