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Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğinde şu ifadeler yer aldı:

Değişikliğe göre simit fiyatlarına ilişkin olumlu görüşü Ticaret Bakanlığı verirse fiyatlarda artış yapılabilecek.

Simit fiyat tarifesi değişikliğinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi. ANKARA (İGFA)- Tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.

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