TABİP kapsamında 37 hektar alana dikilen ve elde edilen yağları ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılacak kekiklerin ilk hasadına başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında, il genelinde yaklaşık 1140 dekar alanda biberiye, nane, melisa ve kekik toprakla buluşturuldu.

Geçen yıl 37 hektar alanda dikilen ve olgunlaşan kekiklerin hasadına ise başlandı. Tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinası ilk kez Kocaeli’de kullanılıyor. Makine sayesinde hasat; bitkilere zarar vermeden, seri olarak gerçekleştiriliyor.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik hayata geçirdiği destekleme projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane, ve melisa (oğul otu) ve kekik yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 5,5 milyon aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedeflenen proje ile ayrıca kadın çiftçilere istihdam sağlandı.

MEVSİMİN İLK KEKİK HASADI

Geçen yıl dikilen ve fideleri olgunlaşan kekiklerin bu sezon ilk hasadına başlandı. Kandıra ve Kartepe ilçelerinde ağırlıklı olarak yürütülen kekik üretimi başlangıç olarak toplam 37 hektar alanda yapıldı. Kekik hasadı, insan gücüyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinasıyla yapılıyor. İlk kez Kocaeli’de kullanılan makina sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden, seri olarak gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş.’nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor. Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş. tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda, Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark A.Ş. teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor.