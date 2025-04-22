Kocaeli’nde 23 Nisan coşkusu Büyükşehir’in düzenlediği şenliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Lokomotif Çocuk Köyü öğrencilerinin ukulele ve bando gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen “Bi’ Dünya Eğlence Şenlikleri”, İzmit Milli İrade Meydanı’nda çocukların neşesiyle taçlandı. Renkli etkinliklere sahne olan meydanda Lokomotif Çocuk Köyü öğrencileri unutulmaz bir gösteriye imza attı.

UKULELE VE BANDO GÖSTERİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü öğrencileri, ukulele ve bando gösterisi gerçekleştirdi. Bu kapsamda minik müzisyenler, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Müziğin ritmiyle coşan çocuklar, eğlenceli repertuarlarıyla büyük beğeni topladı.

AİLELERDEN TAM NOT

Gösteriyi izlemeye gelen aileler, çocuklarının sahnedeki performanslarını gururla takip etti. Bayramın coşkusunu hep birlikte yaşayan aileler bol bol fotoğraf ve video çekerek bu özel anları ölümsüzleştirdi. Etkinlik, çocuklara olduğu kadar ailelere de keyifli bir gün yaşattı.

İZMİT’İN KALBİNDE BAYRAM HAVASI

23 Nisan’ın anlam ve önemine uygun şekilde düzenlenen etkinlik, çocuklara hem eğlenme hem de kendilerini ifade etme fırsatı sundu. Renkli süslemeler, müzik, dans ve oyunlarla dolu geçen gün, İzmit’in kalbinde bayram havası estirdi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇOCUKLARA ÖZEL ŞENLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara armağan ettiği Bi' Dünya Eğlence Şenlikleri, sadece bir gösteri değil, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine katkı sunan bir platform oldu. Gün boyunca süren eğlenceli aktivitelerle çocuklar, bayramın neşesini doyasıya yaşadı.