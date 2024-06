Kocaeli Büyükşehir’in desteği ile kurulan Buğday Tanesi’nde, sebze ve aromatik bitki yetiştiren özel öğrenciler doğayla iç içe eğitim alıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle Gölcük Nüzhetiye Mahallesi’nde özel öğrencilerin rehabilitasyonu için kurulan Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü’nde özel bireyler, diktikleri aromatik bitkilerin hasadını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak, onların sosyal hayata ve gündelik yaşama katılımını sağlayacak projeler üreterek, mutluluklarına ve sevinçlerine ortak oluyor. Bu doğrultuda Büyükşehir’in desteğiyle Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğinde, Gölcük Nüzhetiye Mahallesi’ndeki Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü kuruldu. Özel bireyler, Tıbbı Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında, yaklaşık 7-8 ay önce 2 dönüm alanda toprakla buluşturdukları biberiye, kekik ve melisa (oğul otu) fidelerinin hasadını gerçekleştirdi. Hasat törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz, Nüzhetiye Mahalle Muhtarı Mehmet Sertoğlu, özel bireyler ve aileleri katıldı.

ÖZEL BİREYLER TOPRAKLA VE DOĞAYLA İÇ İÇE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, köyde oluşturulan arazide aromatik bitkiler yetiştiren özel öğrencilere, doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendislerince öğrencilere tarlada uygulamalı olarak aromatik bitki yetiştiriciliği öğretildi. Yaklaşık 7-8 ay önce diktikleri fidelerin hasadını yapan özel bireyler, daha sonra biber, domates, taze fasulye sebzelerinin fidelerini dikti. Ayrıca Büyükşehir’in kurduğu modern serada ise sebze yetiştiriyor. Program sonunda düzenlenen eğlencede güzel bir gün geçiren özel bireyler, desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

HAYATA TUTUNMALARI SAĞLANIYOR

Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyü’nde down sendromlu ve zihinsel engelli bireylere yönelik günlük yaşam becerileri, yemek yapabilme, çamaşır katlayabilme, ütü yapabilme, öz bakım, müzik, halk oyunları gibi daha pek çok konuda eğitim verilerek hayata tutunmaları sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile açılan Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde (Döşeme Köyü) bulunan 120 öğrenci kapasitesine sahip merkezde kütüphane, dinlenme alanı, 2 grup eğitim sınıfı, 1 uygulama evi, 6 bireysel eğitim sınıfı, sera ve aromatik bitkilerin ekimine uygun halen getirilen 2 dönüm bahçe yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, etkinlikte özel bireylere, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek, Büyükşehir olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

“BAŞKANIMIZA BİZE GÜVENDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz, Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyü’nün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulduğunu belirterek, burada hem eğitim hem sosyal hayat hem tarım hem spor hem de buğday değirmeninde mısır unu ve yapımı ve birçok değerler eğitimi dersleri yapıldığını söyledi. Çocukların tüm gün eğitim görecekleri alanın son derece güvenli ve sağlıklı olduğunu ifade eden Abanoz, “Uzman eğitim kadromuzla beraber çocuklarımıza burada hizmet veriyoruz. Yaklaşık 7-8 ay önce dikimini yaptığımız kekik, melisa ve biberiyelerin hasadını yaptık. Fasulye ve mısır ekimimiz gerçekleştirdik. Bizlere inanarak destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİ ARTTI”

Down sendromlu, zihinsel engelli ve otizimli gençlerin uygulamalı eğitim aldığı köyün halka açık olduğunu dile getiren Abanoz, “Herkes gelip burada çocuklarla beraber bahçede, tarlada çalışabilir, Ekim ve hasat yapabilir. Biz çocuklarımızı toplumla kaynaştırmaya, sosyal hayatın içinde tutmaya çalışıyoruz. Toprakla ve doğayla içi çe olmak çocukların rehabilitasyonu açısından çok faydalı oluyor. Onların özgüvenini artırıyor. Toprak şifadır, onların negatif enerjilerini çekiyor. Çok faydalı oluyor.” Değerlendirmesinde bulundu.