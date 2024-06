Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisinde engelleri aşmak için özel çocuklar ve ailelerine yaz kampı düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği pek çok projeyle tüm engelleri aşan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran sosyal ve kültürel etkinler içinde yer almalarını sağlıyor. Bu bağlamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde engelli bireyler için özel bir yaz kampı düzenledi. Yaz kampına Kocaeli Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gebze Down Sendromu Engelliler Derneği, Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğine bağlı bedensel, zihinsel, görme ve süreğen engelli bireyler olmak üzere toplam 185 kişi katıldı. Düzenlenen yaz kampında özel bir an da yaşandı. Down sendromlu 2 özel birey için sürpriz doğum günü etkinliği de gerçekleştirildi.

BALYANOZ KOYUNDA UNUTULMAZ TATİL

Engelli bireyleri topluma kazandırmak adına çeşitli çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Öğrencilerimizin sosyal kültürel aktiviteler yoluyla akranlarıyla birlikte toplumsal hayatın merkezinde olmaları amacıyla Darıca Balyanoz Eğitim Tesisinde engelliler için çeşitli etkinlikler içeren kamp gerçekleştirildi. Kampa katılan engelli bireyler ve aileleri gündüzleri parkurlarda yürüyüş yaptı, spor sahalarında vakit geçirdi. Özel bireyler egzersiz alanlarından oyun alanlarına kadar birçok aktiviteden yararlandı. Konaklama yerinin dinlenme ve açık alanında özel kutlamalar yaparak park ve su aktiviteleri gibi rekreaktif alanlarda eğlenceli ve unutulmaz vakit geçirdi.

KAMPTA SÜPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Büyükşehir Belediyesi çocukların sosyalleşmeleri ve gelişmeleri açısından büyük önem taşıyan kamp etkinliğinde 2 özel bireye hem eğlenceli hem de unutulmaz bir an yaşattı. Kamp etkinliğinde arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmanın tadını çıkaran Down sendromlu özel bireyler Mutlu Kayahan ve Elif Çelikörs’e sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Mutlu ve Elif’in mutluluğu gözlerinden okundu. Elif ve Mutlu doğum gününü kutlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini illetti. Elif, ‘’Bu ortamdan çok mutluyum. Büyükşehir’e arkadaşlarımla doğum günümü kutladığı için teşekkür ediyorum’’ sözleriyle duygularını ifade etti.

HEPİMİZE ÇOK İYİ GELDİ BU TATİL

Büyükşehir’in planladığı engelsiz kampa katılan özel birey İlbey’in annesi Zeynep Çelik, ‘’Oğlum İlbey kampa gideceğini duyunca çantasını heyecanla hazırladı’’ diyerek yaşadıkları heyecanı aktardı. Çelik, “Buradaki ortam çok güzel yürümeyi sevmeyen İlbey burada hiç oturmuyor. Sabah erkenden kalkıp yürüyüşe gittik, denizi ve yüzmeyi oğlum çok sever, deniz havası bize çok iyi geldi. Aileler olarak birlikte fikir alışverişi yapıyoruz. Birimizin eksiğinde yardımcı oluyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Burası güvenilir alan olduğu için çocuklarımızı rahat bırakabiliyoruz. Özgürce oyun oynarlarken ruhları da özgür kalıyor. Ayrıca bizlere de burası bir terapi alanı oldu. Bizlere bu imkânı sağladığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Birsen Tutkan ise ‘’Kızım tatil istiyordu. Çok güzel bir tatil oldu. Bu ortamdan çok mutluyuz, kızım havuza giremiyordu arkadaşlarıyla birlikte havuza girebildi. Başka bir ortamda rahat edemiyor çok güzel bir tatil oldu bizim için bu gibi etkinliklerin devamını istiyoruz” açıklamasını yaptı.