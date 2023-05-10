Antalya’nın Aksu ilçesinde eşinin keserle dövdüğü 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Gelen sağlık ekiplerine eşinin düştüğünü söyleyen koca ise suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında, Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Aksu Gençlik Merkezinde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Akdağ, eve gelen sağlıkçılara eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis merkezindeki sorgusunda Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adliyeye sevk edilen koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.