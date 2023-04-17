Dünya’da çocuklara yönelik kutlanan tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Alanya’da 22-23 Nisan tarihlerinde Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali çerçevesinde 2 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. Festival, 22 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Alanya Belediyesi Hizmet Binası önünde başlayacak.

Çocuk Festivali’nde çocuklar eğlenceye doyacak

Festival içerisinde 2 gün boyunca Balon Katlama Atölyesi, Çocuk Oyunları, Palyaço Gösterileri, Balon Parklar, Robot Gösterileri, Survivor Çocuk Parkuru ve Baloncuk Gösteri Atölyesi yer alıyor. Dj Doğukan Manço, 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nde 22 Nisan Cumartesi günü saat 14.30’da yine belediye binası arkasında kurulacak sahnede çocuklarla buluşacak, “Çocuk Şarkıları” çalacak. Ayrıca 23 Nisan Pazar günü saat 15.00’de çocuklar ve aileleri için hem Boya Festivali hem de Uçurtma Etkinliği düzenlenecek.





“Bütün çocuklarımızı ve ailelerini festivalimize davet ediyorum"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu yıl 5.’cisi düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Festivali’ne bütün çocukları ebeveynleri ile birlikte davet ederken şu ifadeleri kullandı; “Çocuklarımız için her yıl farklı bir bakış açısıyla kutladığımız 23 Nisan’ı bu yıl da dolu dolu kutlayacağız. Bu yıl 23 Nisan’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesiyle çocuklarımıza çifte bayram yaşatacağız. Bu çerçevede bu yılki etkinliğimizi 22-23 Nisan tarihlerinde belediye binası arkasında gerçekleştireceğiz. Birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerle dolu, her anı doya doya yaşayacak olan çocuklarımızı ve ebeveynlerini 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivalimize bekliyoruz.”