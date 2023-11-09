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Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Kontakt Lens Birim Başkanı Prof. Dr. Meltem Yağmur, kontakt lens kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri 10 başlık altında toplayarak bilgilendirmede bulundu.ANTALYA (İGFA) - Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği'nin 57’nci Ulusal Kongresi 12 Kasım'a kadar Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum Trabzon Şubesi katkılarıyla Antalya’da devam ediyor.

Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla düzenlenen kongrede TOD Kontakt Lens Birim Başkanı Prof. Dr. Meltem Yağmur, kontakt lens kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Meltem Yağmur, kullanıcılar açısından hayatı kolaylaştıran kontakt lenslerin yanlış kullanılması halinde ciddi sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi. Göz doktoruna danışılmadan kontakt lens kullanımına başlanmaması gerektiği bilgisini paylaştı. Hastaların kontakt lensleri kozmetik, kırma kusurları ya da tedavi amaçlı kullandığını söyleyen Yağmur, kontakt lens kullanımı ile ortaya çıkabilecek en önemli problemlerin, kornea enfeksiyonları, kuru göz, alerjik problemler ya da lensle ilgili sorunlar olduğunu söyledi.

KONTAKT LENS KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER