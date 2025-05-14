Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Trabzon’da gerçekleşen Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda dört madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcuları her geçen gün daha da güçlenen performansları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada iki gün boyunca mücadele eden sarı- siyahlı pedallar Büyük Erkek, U19 Erkek ve U17 Erkek kategorilerinde 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere 4 madalya kazandı.

Yarışın ilk günü, Büyük Erkekler kategorisinde tırmanış yarışına çıkan sporcu Ahmet Can Akpınar, zorlu parkuru ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

SPORCU AHMET CAN AKPINAR TURKUAZ FORMAYI GİYMEYE HAK KAZANDI

Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışlarının ikinci gününde ise Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden Ahmet Can Akpınar, yarışı üçüncü sırada tamamladı. Sporcu, başarısıyla Türkiye Genel Klasman Liderliğini temsil eden Turkuaz formayı giymeye hak kazandı. Takım klasmanında ise Konya Büyükşehir Belediyespor, genel sıralamada ikinci olarak yine istikrarlı çizgisini sürdürdü.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLDU

Konya Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Göktürk Yüzerler, U19 Erkekler kategorisinde ikincilikle gümüş madalya kazanırken, Konya Büyükşehir Belediyespor bu kategoride takım halinde şampiyon olmayı başardı.

U17 Erkekler kategorisinde ise Mehmet Bekir Çetintaş, tek başına katıldığı yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçerek altın madalyaya uzandı.

Altyapıdan yetişen genç sporcularıyla dikkat çeken Konya ekibi, geleceğe dair umut verdi.