Ankara'da Keçiören Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda Kartaltepe Kent Ormanı’nda düzenlediği “Her Dilde Sevgi Festivali” ile özel gereksinimli bireyler ve ailelerine unutulmaz bir piknik etkinliği yaşattı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda “Her Dilde Sevgi Festivali Piknik Etkinliği” düzenledi.

Özel gereksinimli bireyler, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ANDOFF) üyelerinin offroad araçlarıyla konvoy halinde piknik alanına taşındı.

Orman yolunda offroad turları, şarkılar eşliğinde dans, lunapark eğlencesi, dağ kızağı, yüz boyama, palyaço gösterisi, halat çekme yarışı ve hediye çekilişi gibi aktivitelerle dolu etkinlik, katılımcılara keyifli anlar sundu.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’ın selamlarını iletiyorum. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğümüz kuruldu, bu sadece başlangıç. Hepimiz birer engelli adayıyız. Başkanımızın öncülüğünde, 7/24 yanınızdayız. Biz sizlere baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik” dedi.

Etkinliğe, CHP Grup Başkan Vekili Hakan Ataoğlu, ANDOFF Başkanı Ergün Çirkin, Ankara Engeller Derneği Başkanı Erdal Atay, meclis üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.