Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Liselerde Bilim Uygulamaları Programı” (LBU) kapsamında, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde “Konya İl Geneli Liselerde Bilim Uygulamaları Forumu düzenlendi.KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesiev sahipliğinde gerçekleşen forumda, Konya’daki fen liseleri ile merkezi sınavla öğrenci alan anadolu liselerinden 25 farklı okuldan toplam 350 öğrenci yer aldı. Gençlerin bilimsel farkındalıklarını artırmayı ve disiplinler arası düşünme becerilerini desteklemeyi amaçlayan forum, gün boyunca 5 ayrı temada düzenlenen oturumlarla sürdü.

Programa KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve beraberlerindeki heyetler katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte; kültürel miras, gıda ve gıda arzı güvenliği, yapay zekâ, geleceğin meslekleri ile kentleşme ve çevre başlıkları altında öğrenciler fikir alışverişinde bulundu, güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

“Gençlerimize Destek Vermeye Devam Edeceğiz”

KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik; “Gençlerimizin bilim, teknoloji, kültür, sanat ve daha pek çok alanda erken yaşta akademik becerilerini geliştirmeleri ülkemizin geleceği adına büyük önem taşımaktadır.Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde yürütülen bu kıymetli program; fen liseleri, anadolu liseleri ve proje okullarında okuyan öğrencilerimizin bilimsel araştırmalarla tanışmasını sağlayarak; onları sorgulayan, düşünen, üreten bireyler olmaya teşvik edecektir.KTO Karatay Üniversitesi olarak; bilimsel düşüncenin gelişmesini teşvik eden, gençlerin araştırma ve yenilik odaklı projelerde yer almasını sağlayan bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Projemiz, Bilimsel Çalışmalarda Öncü Bir Millet Olduğumuzu Gözler Önüne Sermektedir”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bu programın öğrencilerin bir konu hakkında sadece bilgi edinmesine değil, edinilen bilgilerin derinlemesine analiz edilerek çıkarımlarda bulunulmasına ve bu çıkarımların topluluk önünde paylaşılmasına imkân sunacağının altını çizdi. Yiğit; “Sınavla öğrenci alan fen ve anadolu liselerindeki öğrencilerimize hitap eden bu proje, bilimsel çalışmalarda öncü bir millet olduğumuzu gözler önüne sermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle panelimizin hayırlı olmasını ve dinleyenler açısından verimli geçmesini diliyorum. Programa, ilimiz genelindeki 25 okuldan katılım sağlayan yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz ile programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Program, kültürel miras, gıda ve gıda arzı güvenliği, yapay zekâ, geleceğin meslekleri ile kentleşme ve çevre konulu oturumların ardından sertifika töreni ile sona erdi.