Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’in 20. yıl ilçe sergilerine katılarak, kursiyerlerin mutluluklarına ortak oluyor. Gebze ilçe sergisinin açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın, "KO-MEK sadece bir kurs değil; üretim, gelişim ve dayanışmanın okuludur" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 20. yıl ilçe sergisi yolculuğuna Gebze ile devam etti.

Sergi kapılarını 15 Nisan’da Körfez’le açan, devamında sırasıyla Derince, Kartepe, Dilovası, İzmit ve Başiskele ilçelerinde vatandaşlarla buluşan KO-MEK sergilerinde bu kez Gebze görücüye çıktı. KO-MEK Gebze kursiyerlerinin bir yıl boyunca el emeği ve göz nuru harcayarak oluşturduğu birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı Gebze ilçe sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

BİNLERCE ESER SERGİ ALANINDA BEĞENİYE SUNULDU

Sergide, birbirinden güzel ve eşsiz ürünler adeta göz kamaştırdı. İğne oyasından resim branşına, amigurimiden tel kırmaya, deri yapımından ağaç oyma işlemelerine kadar birçok eşsiz eserin bulunduğu sergilerde müzik grubu kursiyerleri unutulmaz eserler seslendirirken, uygulama branşı kursiyerleri de Başkan Tahir Büyükakın ile birlikte uygulama yaparak sergilerin tadını çıkarttı. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı eserleri inceleyen Başkan Büyükakın, “KOMEK, insanların hayatlarında yeni yaşam alanları ve yeni dayanışma merkezleri inşa ediyor. Bizler de kadınlarımızın her alanda var olması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

KOMEK Gebze’de filografi sanatı branşında eğitim alan Nastaran Maleki, kursiyerler adına yaptığı konuşmada, KO-MEK’in yaşamında nasıl dönüştürücü bir rol oynadığını anlattı.

“BİZ BİR ARAYA GELİRSEK DAHA GÜÇLÜ OLURUZ”

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan kültürel birlikteliğe de vurgu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Halk müziğimizden kilim motiflerine kadar birçok kültürel değeri paylaşıyoruz. Avrupa Birliği birleşerek nasıl güçlendiyse, biz de Türk dünyası olarak bir araya gelirsek çok daha güçlü oluruz. Türkiye bazı zorluklar yaşıyor olabilir ancak bin yıllık tarihsel perspektiften baktığımızda güzel ve güçlü bir geleceğe ilerliyoruz” dedi.