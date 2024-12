Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geçen yılın değerlendirmesi ile 2025 yılının hizmet planlaması ve yatırım stratejilerini belirleme toplantılarına başladı. Ortaya koydukları hizmetler ve hayata geçirilen projelerle 2024 yılının da Meram için çok bereketli geçtiğine vurgu yapan Başkan Kavuş, “Önümüzdeki yıl da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek, insana dokunan projelerlevatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2024 yılının genel bir değerlendirmesini yapmak, 2025 yılında hayata geçirilecek projelerin ve hizmetlerin planlanmasına son şeklini vermek amacıyla her yıl sonu mutat olarak gerçekleştirdiği toplantılara başladı. Bu kapsamda Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Tesisler, Park ve Bahçeler, Tarım, Veterinerlik ve Mali Hizmetler Müdürlüklerinin çalışmalarının masaya yatırıldığı ilk toplantıda, Meram’ın bu alanlarda 2024 yılında yaptığı çalışmalar değerlendirildi ve 2025 yılının ihtiyaçlarına yönelik planlamalar ele alındı.

Meram’ın 2025 yılı hizmet stratejisinin belirlendiği ve öncelikli ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşlara her zaman daha iyi hizmet sunma hedefine yönelik gayretlerini bir kez daha vurguladı. 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla geçtiğimiz yılın Meram için büyük bir değişim ve gelişim yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş, “Etkin, koordineli, planlı ve program dahilinde ortaya konan çalışmalar sayesinde kazanan yine Meram oldu.” diye konuştu. Başkan Mustafa Kavuş, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada ayrıca, “2024 yılında hayata geçirdiğimiz projelerle Meram’ın çehresi değişti. 2025 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edecek, Meram’a ve insanımıza dokunan projeler üreterek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “HER YENİ YIL DAHA BÜYÜK HEDEFLERLE HEMŞEHRİLERİMİZİN KARŞISINDAYIZ”

Yakalanan tüm başarılarda ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Başkan Kavuş, bugüne kadar ortaya koydukları özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibine teşekkür etti. Aynı özveriyle birlikte çalışarak, Meram’ı daha güçlü bir geleceğe taşıyacaklarını belirten Başkan Kavuş, “İnsanımıza ve ilçemize olan hizmet aşkımızla Meram’ı daha da ileriye taşıyacağız. 2025 için yeni ve daha büyük hedefler koyarak, hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Hedefimiz her zaman hemşehrilerimizin mutluluğu ve refahı olacak.” ifadelerini kullandı. Daha sonra geçilen Meram Belediyesi 2025 yılı hizmet programı toplantısında, hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için ekibiyle değerlendirmelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her birimin önerilerini de dikkatle dinleyerek not aldı.