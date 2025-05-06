Konya'da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Taşcamii-Uzunharmanlar Caddesi’nde devam eden yol genişletme çalışmalarını inceledi. Çalışmalar, bölgenin artan nüfusu ve kentsel dönüşümle birlikte ulaşımı rahatlatacak.KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Taşcamii-Uzunharmanlar Caddesi’nde sürdürülen yol genişletme çalışmalarını yerinde denetledi. Teknik ekipten bilgi alan Kavuş, kentsel dönüşümle nüfusu artan bölgede ulaşımın daha rahat ve konforlu olacağını belirtti.

Başkan Kavuş, Furgandede Caddesi’nden Hacıfettah Mezarlığı’na uzanan yolun kamulaştırma ve genişletme çalışmalarının tamamlandığını, Gemalmaz Camii’nin yeni yerine taşındığını ve Konya’nın en büyük Ağız ve Diş Hastanesi’nin yakında hizmete gireceğini söyledi.

Bölgedeki kooperatifler ve hastane nedeniyle artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yol genişletme çalışmalarının kritik olduğunu vurgulayan Kavuş, “Hacıfettah Mezarlığı’ndan başlayan yol, artan yoğunluğu karşılayacak. Ayrıca yeşil alan ve sosyal tesis için planlamalara başladık” dedi.

Taşcamii-Uzunharmanlar, Abdürreşit ve Hasanköy caddelerinin şehir merkezini Seydişehir-Antalya Çevre Yolu’na bağladığını belirten Kavuş, “Genişletme çalışmaları tamamlandığında ulaşımda büyük rahatlama sağlanacak. En hızlı şekilde bitirmek için durmaksızın çalışıyoruz” diye konuştu. Kavuş, incelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da istişare etti.