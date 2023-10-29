Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konya’nın cadde ve sokaklarını şanlı bayrağımızla süslerken, tramvay ve otobüs durakları ile alışveriş merkezlerinde binlerce bayrak dağıttı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100’üncü yılına kavuşmanın gururunu en derinden yaşadıklarını vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Konya’da birçok etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Başkan Altay, “Konya’mızın caddelerini şanlı bayrağımızla süsledik. Hemşehrilerimize binlerce bayrak dağıtarak 100. yıl coşkularına, 29 Ekim sevinçlerine katkı sağladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı saygıyla ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konya’nın cadde ve sokaklarını şanlı bayrağımızla süslerken, Konyalılara da alışveriş merkezlerinde, tramvay ve otobüs duraklarında binlerce bayrak dağıttı.