Konya Selçuklu Belediyesi tarafından 9-10 ve 11-12 yaş grubu lisanslı sporculara yönelik düzenlenen yüzme yarışmalarında dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Selçuklu Belediyesi Yüzme Yarışları’ tamamlandı. Selçuklu Hocacihan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlarda, 9-10 yaş kız-erkek ve 11-12 yaş kız-erkek sporcular mücadele etti. 4 farklı stilde (kurbağalama, kelebek, sırt üstü, serbest) gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren 48 sporcu ödüllendirildi.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, protokol üyeleri ve sporcuların aileleri katıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “KONYAMIZDAN YÜZME BRANŞINDA DA MİLLİ SPORCULARIMIZ ÇIKACAK”

Ödül töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gençlerimize imkan verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. O yüzden mutlaka her alanda gençlerimize önlerini açacak, onlara hedef koyabilecekleri imkanları sunmamız gerekiyor. Bu manada Konyamızda, kurumlarımızla çok güzel bir iş birliği yürütüyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün uhdesinde bu salonda güzel bir organizasyonu gerçekleştirdik, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyamızda ilk defa yüzmede farklı kategorilerde müsabakalar yapıldı. İlk kez yapılan müsabakaların Konyamızda da yeni bir başlangıç olacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bu müsabakalar, turnuva şeklinde devam edecek. Gençlerimize yeni imkanları sunacağız. Onların kendilerini geliştirmelerine fırsat vereceğiz ve inanıyorum ki Konyamızdan yüzme branşında da milli sporcularımız çıkacak, bizleri gururlandıracak. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde edecek sporcuların da Konyamızdan, Selçuklumuzdan çıkacağına inanıyorum. Onun için inşallah bu alanda bizim iş birliğimiz ve çalışmalarımız en yoğun şekilde devam edecek. Bütün sporcularımızı, kulüplerimizi tebrik ediyorum. Kısa süre içerisinde hazırlıklarını tamamladılar ve burada çok güzel bir şekilde yarıştılar. Çocuklarımızın hepsi pırıl pırıl, hepsinin birinci olduğunu olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bu müsabakalara katılıp yarışabiliyor olmak. Ailelerimizi de çocuklarıyla bu denli ilgilendikleri, alakadar oldukları ve onları yetiştirdikleri için tebrik ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de düzenlenen organizasyon dolayısıyla ve destekleri için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ederek, yarışlarda yer alan tüm sporcuları tebrik etti.

Ödül töreni sporcuların madalyalarını almasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.